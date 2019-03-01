Шахтер ввел новые правила покупки билетов на гостевые матчи УПЛ

Новости спорта: Донецкий Шахтер ввел новые правила покупки билетов на свои выездные матчи чемпионата Украины среди команд украинской Премьер-лиги.

Клуб заявил, что вводит новые правила для безопасности и комфорта своих болельщиков как одного из приоритетов деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Шахтер”.

“Клуб выступал и будет выступать противником любых проявлений расизма и ксенофобии, пропаганды тоталитарных идеологий и нетерпимости с помощью одного из признаков. Мы намерены бороться против пренебрежительного отношения отдельных болельщиков к остальным зрителям, пришедшим на матч поддержать команду и получить заряд положительных эмоций.

Начиная с выездной игры 20-го тура УПЛ “Черноморец” - “Шахтер” (2 марта, Одесса, стадион “Черноморец”) действуют новые правила покупки билетов на выездные матчи”, - говорится в сообщении.

Отныне право приобрести билет на выездной матч имеет болельщик, который прошел полную регистрацию. Для прохождения регистрации необходимо обратиться в кассу для приезжих болельщиков, расположенную на территории стадиона.

Регистрация болельщика включает заполнение анкеты, предоставление документа, удостоверяющего личность, для выполнения его фотокопии (таким документом может быть на выбор: оригинал действующего украинского паспорта, действительного заграничного паспорта, действующего водительского удостоверения), согласие на выполнение фотоснимка лица.