Защитник Десны Немчанинов: Игра с Динамо никого не пугает

Новости спорта: Игроки черниговской Десны усиленно готовятся к завтрашнему матчу с киевским Динамо.

Защитник Десны Дмитрий Немчанинов поделился своими ожиданиями от матча с Динамо.

"В полной мере сказать, что Динамо – моя бывшая команда, нельзя. Я играл непродолжительный период за Динамо-3 и Динамо-2. Игра важна с точки зрения положения в турнирной таблице. Мы хотим получить в этой игре очки, которые значительно увеличат наши шансы на попадание в шестерку".

"В последнем туре все сложилось для нас удачно: мы выиграли, поднялись на 5-е место, а конкуренты проиграли. Но остаются три игры. Нужно в них брать максимум очков".

"Остановить Динамо можно только за счет командных действий и самоотдачи. Считаю, если мы будем выполнять установку, которую нам даст тренерский штаб, проблем никаких не будет. У нас очень хороший коллектив, в плане подбора футболистов. Каждый играл на очень хорошем уровне".

"Поэтому игра с Динамо никого не пугает. Все ее ждут. Тем более игра пройдет в Чернигове при полном стадионе, черниговские болельщики давно не видели футбола. Думаю, игра будет хорошая", – рассказал Немчанинов в интервью официальному сайту клуба.

Матч Десна – Динамо в 20-м туре УПЛ состоится в Чернигове в субботу, 2 марта, и начнется в 14:00.

Ранее сообщалось, молодежная команда Динамо формально на выезде уничтожила черниговскую Десну с неприличным счетом 8:0.