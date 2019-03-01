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Динамо U-21 деклассировало Десну U-21: Буэно оформил хет-трик (Видео)

Динамо U-21 деклассировало Десну U-21: Буэно оформил хет-трик (Видео)
15:25 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Динамо

Новости спорта: Молодежная команда Динамо формально на выезде уничтожила черниговскую Десну с неприличным счетом.

В матче молодежного чемпионата «Динамо» U-21 разгромило «Десну» со счетом 8:0.

Отметим выход в стартовом составе бразильцев Че Че и Витора Буэно. Второй из них оформил хет-трик, еще гол забил Цитаишвили, а Ванат и Смирный забили по два мяча.

«Динамо» продолжает лидировать в чемпионате U-21.

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Десна U-21 - Динамо U-21 0:8

Голы: Цитаишвили, 10, Буэно, 45, 47, 74 (с пен), Ванат, 78, 88, Смирный, 83, 87

Динамо: Бущан, Попов, Сирота (Романчук, 56), Кравченко, Надольский, Че Че, Смирный, Булеца, Цитаишвили (Завгородний, 46), Буэно, Шпырка.

В субботу, 2 марта, киевское "Динамо" в Чернигове встретится с "Десной" (игру в 14.00 будет транслировать телеканал "Футбол 1")

Ранее сообщалось, "Сан-Паулу" продолжает переговоры с киевским "Динамо" по трансферу полузащитника киевлян Че Че.

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ФК Динамо (Киев), ФК Десна, Че Че, Витор Буэно, Чемпионат U-21.
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