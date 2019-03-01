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Ибрагимович после футбола хочет сняться в кино - будет злодеем

Ибрагимович после футбола хочет сняться в кино - будет злодеем
19:38 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Шведский футболист Златан Ибрагимович хотел бы попробовать себя в кино в роли злодея.

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, кем он бы хотел быть после завершения футбольной карьеры. Слова форварда приводит Daily Mail.

«Мои выступления совсем не впечатляют моих детей. А когда я пытаюсь им помочь, они говорят: «Папа, мы знаем, как делать лучше, чем ты».

У нас уже соревнование, выясняем, кто лучший. Если спросить у них, ответят, что лучшие они. Но они техничны. Я не заставляю их становиться профессионалами.

Просто заставляю быть активными, тренироваться, учиться дисциплине. Не люблю лентяев.

Мне интересно, как выглядит мир актеров. Сейчас я нахожусь в правильном месте, поэтому посмотрим.

Смог бы я сыграть злодея в фильме про Джеймса Бонда? Думаю, да. Злодея, положительного героя, просто героя, кого угодно… Петь? Нет! Мне нужно быть крутым парнем — прыгать со зданий, вытворять все эти сумасшедшие вещички».

Ранее Ибрагимович посоветовал Гарри Кейну покинуть «Тоттенхэм» и дал прогноз на один из матчей Лиги чемпионов.

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Златан Ибрагимович, Лос-Анджелес Гэлакси.
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