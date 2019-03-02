Ибрагимович стал капитаном Лос-Анджелес Гэлакси

Новости спорта: Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович назначен капитаном команды на предстоящий сезон.

Первые матчи нового регулярного чемпионата MLS будут сыграны 2 марта.

Ибрагимович перешел в Гэлакси в марте 2018 года. Предыдущим клубом шведа был Манчестер Юнайтед. В дебютном сезоне в MLS 37-летний форвард забил 22 гола в 27 матчах.

В минувшей кампании Гэлакси не смог выйти в плей-офф, завершив регулярный чемпионат на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда из Лос-Анджелеса одержала 13 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений. Чемпионом турнира стала Атланта Юнайтед.