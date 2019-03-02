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Ибрагимович стал капитаном Лос-Анджелес Гэлакси

Ибрагимович стал капитаном Лос-Анджелес Гэлакси
17:26 Сегодня Телеграф footballua.tv

Новости спорта: Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович назначен капитаном команды на предстоящий сезон.

Первые матчи нового регулярного чемпионата MLS будут сыграны 2 марта.

Ибрагимович перешел в Гэлакси в марте 2018 года. Предыдущим клубом шведа был Манчестер Юнайтед. В дебютном сезоне в MLS 37-летний форвард забил 22 гола в 27 матчах.

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В минувшей кампании Гэлакси не смог выйти в плей-офф, завершив регулярный чемпионат на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда из Лос-Анджелеса одержала 13 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений. Чемпионом турнира стала Атланта Юнайтед.

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ФК Лос-Анджелес Гэлакси, Златан Ибрагимович, МЛС, Футбол, Новости футбола.
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