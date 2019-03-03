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Футбол. Где смотреть матчи УПЛ 3.03.2019

Футбол. Где смотреть матчи УПЛ 3.03.2019
10:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Заря

Новости спорта: Сегодня, 3 марта, в рамках 20-го тура чемпионата Украины по футболу пройдут 4 матча.

В воскресенье, 3 марта, сыграют донецкий "Олимпик" и "Арсенал-Киев" (14.00, "Футбол 1"), луганская "Заря" и полтавская "Ворскла" (14.00, Униан), львовские "Карпаты" и ФК "Львов" (17.00, ZIK), ФК "Александрия" и ФК "Мариуполь" (17.00, "Футбол 1").

Турнирное положение: "Шахтер" - 51 очко, "Динамо" - 44, "Александрия" - 36, "Заря" - 28 "Десна" - 27, "Ворскла" - 27 "Мариуполь" - 27, "Львов" - 23 "Карпаты" - 20 "Олимпик" - 19, "Черноморец" - 15, "Арсенал-Киев" - 8.

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Ранее киевское "Динамо" благодаря голам Томаша Кендзеры (25-я минута) и Виталия Буяльского (69) со счетом 2:1 обыграло в Чернигове "Десну", в составе которой отличился Егор Картушов (83), а донецкий "Шахтер" в Одессе взял верх над "Черноморцем" (1:0), которому с пенальти забил Марлос (76).

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ФК Ворскла, ФК Заря, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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