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Ливерпуль потерял очки в дерби с Эвертоном

Ливерпуль потерял очки в дерби с Эвертоном
20:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Команда Юргена Клоппа не смогла догнать «Манчестер Сити».

В 29-м туре английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» 0:0.

В мерсисайдском дерби один из претендентов на титул «Ливерпуль» играл на стадионе соседнего «Эвертона». Команда Юргена Клоппа не имела заметного преимущества, а после перерыва вообще могла проиграть, если бы хозяева использовали свои моменты. В итоге, матч завершился без голов - 0:0.

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«Манчестер Сити», который набрал 71 очко, удержался на первом месте в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» отстает от «Манчестер Сити» на одно очко.

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ФК Манчестер Сити, ФК Ливерпуль, АПЛ, Новости футбола.
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