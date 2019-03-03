Ливерпуль потерял очки в дерби с Эвертоном

Новости спорта: Команда Юргена Клоппа не смогла догнать «Манчестер Сити».

В 29-м туре английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» 0:0.

В мерсисайдском дерби один из претендентов на титул «Ливерпуль» играл на стадионе соседнего «Эвертона». Команда Юргена Клоппа не имела заметного преимущества, а после перерыва вообще могла проиграть, если бы хозяева использовали свои моменты. В итоге, матч завершился без голов - 0:0.

«Манчестер Сити», который набрал 71 очко, удержался на первом месте в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» отстает от «Манчестер Сити» на одно очко.