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Неймар рассказал о своем будущем в ПСЖ

Неймар рассказал о своем будущем в ПСЖ
10:46 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Бразилец не хочет покидать французский клуб.

Нападающий ПСЖ Неймар рассказал о своем возможном переходе в Реал или Барселону, но заявил, что ему нравится играть за нынешний клуб.

«Реал – один из самых больших клубов мира, многие футболисты хотят играть там, но в данном случае я не говорю о себе. В Париже я абсолютно всем доволен, меня все устраивает. Но что случится в будущем – никто не знает.

У меня еще в детстве была мечта поиграть в Барселоне, и она стала реальностью. На данный момент думаю только о выступлениях за ПСЖ, меня никуда не тянет и не хочу покидать Париж», — цитирует Неймара Marca ссылаясь на Globo TV.

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Ранее президент ПСЖ заявил о том, что бразилец не продается.

27-летний Неймар в нынешнем сезоне сыграл в 23 матчах за ПСЖ во всех турнирах, отметившись 20 голами и 8 ассистами.

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ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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