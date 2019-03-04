Неймар рассказал о своем будущем в ПСЖ

Новости спорта: Бразилец не хочет покидать французский клуб.

Нападающий ПСЖ Неймар рассказал о своем возможном переходе в Реал или Барселону, но заявил, что ему нравится играть за нынешний клуб.

«Реал – один из самых больших клубов мира, многие футболисты хотят играть там, но в данном случае я не говорю о себе. В Париже я абсолютно всем доволен, меня все устраивает. Но что случится в будущем – никто не знает.

У меня еще в детстве была мечта поиграть в Барселоне, и она стала реальностью. На данный момент думаю только о выступлениях за ПСЖ, меня никуда не тянет и не хочу покидать Париж», — цитирует Неймара Marca ссылаясь на Globo TV.

Ранее президент ПСЖ заявил о том, что бразилец не продается.

27-летний Неймар в нынешнем сезоне сыграл в 23 матчах за ПСЖ во всех турнирах, отметившись 20 голами и 8 ассистами.