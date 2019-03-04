Ливерпуль намерен перехватить Вернера у Баварии

Новости спорта: "Красные" хотят усилиться немецким нападающим.

Ливерпуль хочет провести переговоры с нападающим Лейпцига Тимо Вернером, тем самым перехватив его у Баварии, сообщает Liverpool Echo.

Ранее утверждалось, что мюнхенцы уже достигли соглашения с футболистом и теперь начнут переговоры с "быками" о сумме компенсации.

Тем не менее, "красные" также намерены сделать свое предложение игроку, переманив его на Энфилд. Ожидается, что потенциальная стоимость немца составит 70-80 миллионов.

Ранее футболисты Ливерпуля, нападающий Садио Мане и полузащитник Наби Кейта, посоветовали Вернеру перейти в их команду.