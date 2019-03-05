Зинченко попал в Команду недели АПЛ

Александр Зинченко вошел в символическую сборную 29-го тура Премьер-лиги по версии эксперта организации Алана Ширера. Украинец был признан лучшим игроком матча против Борнмута.
Кроме того, Зинченко был номинирован на звание лучшего игрока февраля в Манчестер Сити. Он уверенно выигрывает борьбу у Серхио Агуэро и Рахима Стерлинга.
Полностью символическая сборная 29-го тура выглядит так: Лено (Арсенал) – Ван-Бисакка (Кристал Пэлас), Ван Дейк (Ливерпуль), Сократис (Арсенал), Зинченко (Манчестер Сити) – Заха (Кристал Пэлас), Перейра (Уотфорд), Райс (Вест Хэм), Жота (Вулверхэмптон) – Лукаку (Манчестер Юнайтед), Батшуайи (Кристал Пэлас).
Here's who impressed @alanshearer at the weekend— Premier League (@premierleague) 4 марта 2019 г.
Presenting his Team of the Week for Matchweek 29... pic.twitter.com/WisL4cFdr7
22-летний Зинченко в нынешней кампании сыграл в 18 матчах за Ман Сити во всех турнирах, отметившись 1 голом и 4 ассистами.
Манчестер Сити возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая Ливерпуль на одно очко. Следующий поединок Горожане проведут 9 марта против Уотфорда в Премьер-лиге.