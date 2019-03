Зинченко попал в Команду недели АПЛ

Александр Зинченко вошел в символическую сборную 29-го тура Премьер-лиги по версии эксперта организации Алана Ширера. Украинец был признан лучшим игроком матча против Борнмута.

Кроме того, Зинченко был номинирован на звание лучшего игрока февраля в Манчестер Сити. Он уверенно выигрывает борьбу у Серхио Агуэро и Рахима Стерлинга.

Полностью символическая сборная 29-го тура выглядит так: Лено (Арсенал) – Ван-Бисакка (Кристал Пэлас), Ван Дейк (Ливерпуль), Сократис (Арсенал), Зинченко (Манчестер Сити) – Заха (Кристал Пэлас), Перейра (Уотфорд), Райс (Вест Хэм), Жота (Вулверхэмптон) – Лукаку (Манчестер Юнайтед), Батшуайи (Кристал Пэлас).

