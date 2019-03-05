Скачать
Вторник, 05.03.2019
Ракицкий не попал в состав сборной Украины
Ракицкий не попал в состав сборной Украины
Хирн оценил перспективы Усика в хевивейте
Хирн оценил перспективы Усика в хевивейте
Лучшие теннисистки Украины сыграют на престижном турнире WTA в США
Лучшие теннисистки Украины сыграют на престижном турнире WTA в США
WWFC 14 в Киеве: результаты поединков
WWFC 14 в Киеве: результаты поединков

Зинченко попал в Команду недели АПЛ

Зинченко попал в Команду недели АПЛ
09:19 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Александр Зинченко продолжает завоевывать любовь болельщиков в Англии.

Александр Зинченко вошел в символическую сборную 29-го тура Премьер-лиги по версии эксперта организации Алана Ширера. Украинец был признан лучшим игроком матча против Борнмута.

Кроме того, Зинченко был номинирован на звание лучшего игрока февраля в Манчестер Сити. Он уверенно выигрывает борьбу у Серхио Агуэро и Рахима Стерлинга.

Полностью символическая сборная 29-го тура выглядит так: Лено (Арсенал) – Ван-Бисакка (Кристал Пэлас), Ван Дейк (Ливерпуль), Сократис (Арсенал), Зинченко (Манчестер Сити) – Заха (Кристал Пэлас), Перейра (Уотфорд), Райс (Вест Хэм), Жота (Вулверхэмптон) – Лукаку (Манчестер Юнайтед), Батшуайи (Кристал Пэлас).

Манчестер Сити планирует вдвое увеличить зарплату Бернарду Силве

22-летний Зинченко в нынешней кампании сыграл в 18 матчах за Ман Сити во всех турнирах, отметившись 1 голом и 4 ассистами.

Манчестер Сити возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая Ливерпуль на одно очко. Следующий поединок Горожане проведут 9 марта против Уотфорда в Премьер-лиге.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Александр Зинченко, Ван-Бисакка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сборная Украины: расписание матчей на 2019 год
02 Ракицкий не попал в состав сборной Украины
03 Биатлон: расписание гонок чемпионата мира 2019 в Эстерсунде
04 Леоненко назвал главную проблему Шахтера
05 Форвард Динамо Соль ляжет под нож
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь