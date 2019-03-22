Отбор на Евро-2020. Результаты матчей 21 марта

Новости спорта: Состоялись первые матчи отбора на Евро-2020.

Чемпионат Европы 2020 года станет особенным для все любителей футбола по причине того, что впервые турнир пройдет на территории всего континенты, а не в рамках одной-двух стран.

Команды разбили на десять групп по пять или шесть сборных. В четырех из пяти групп по пять команд оказалось по одной сборной, пробившейся в финальную стадию Лиги наций (пройдет в июне 2019 года). Две лучшие сборные каждой группы выйдут в финальную стадию.

Результаты матчей:

Четверг, 21 марта

Группа C:

Нидерланды – Беларусь 4:0

Северная Ирландия – Эстония 2:0

Группа E:

Словакия – Венгрия 2:0

Хорватия – Азербайджан 2:1

Группа G:

Австрия – Польша 0:1

Израиль – Словения 1:1

Северная Македония – Латвия 3:1

Группа I:

Казахстан – Шотландия 3:0

Кипр – Сан-Марино 5:0

Бельгия – Россия 3:1

Сегодня, 22 марта, сборная Украины проведет матч отбора на Евро-2020 против сборной Португалии.