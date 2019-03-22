Отбор на Евро-2020. Результаты матчей 21 марта

Чемпионат Европы 2020 года станет особенным для все любителей футбола по причине того, что впервые турнир пройдет на территории всего континенты, а не в рамках одной-двух стран.
Команды разбили на десять групп по пять или шесть сборных. В четырех из пяти групп по пять команд оказалось по одной сборной, пробившейся в финальную стадию Лиги наций (пройдет в июне 2019 года). Две лучшие сборные каждой группы выйдут в финальную стадию.
Результаты матчей:
Четверг, 21 марта
Группа C:
Нидерланды – Беларусь 4:0
Северная Ирландия – Эстония 2:0
Группа E:
Словакия – Венгрия 2:0
Хорватия – Азербайджан 2:1
Группа G:
Австрия – Польша 0:1
Израиль – Словения 1:1
Северная Македония – Латвия 3:1
Группа I:
Казахстан – Шотландия 3:0
Кипр – Сан-Марино 5:0
Бельгия – Россия 3:1
Сегодня, 22 марта, сборная Украины проведет матч отбора на Евро-2020 против сборной Португалии.