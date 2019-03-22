Месси сыграет с первых минут в матче против Венесуэлы

Новости спорта: Аргентинец наденет форму национальной команды впервые с лета прошлого года.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси с первых минут начнет товарищеский матч против Венесуэлы, который состоится вечером 22 марта.

Этот поединок станет для капитана Барселоны первым после возвращения в стан "Альбиселесте". Отметим, что Лионель провел свой крайний матч за сборную еще летом, когда Аргентина принимала участие в Чемпионате мира-2018.

Полностью состав будет выглядеть следующим образом:

Армани, Монтиэль, Меркадо, Фойт, Лисандро Мартинес, Ло Чельсо, Паредес, Тальяфико, Месси, Лаутаро Мартинес, Гонсало Мартинес.

Lionel Scaloni en conferencia: "La formación será: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Gabriel Mercado, Juan Foyth, Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Gonzalo Martínez". — Selección Argentina (@Argentina) 21 марта 2019 г.

Ранее сообщалось, что испанский генетик заявил о готовности клонировать Лионеля.