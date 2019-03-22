Несколько футболистов Динамо покинули клуб

Новости спорта: Дмитрий Копытов и Артем Хоцяновский продолжат карьеру в клубе из Краматорска

Два игрока киевского «Динамо» подписали контракты с краматорским «Авангардом», который выступает в Первой лиге Украины.

Речь идет о нападающем Артеме Хоцяновском и полузащитнике Дмитрие Копытовом. Оба игрока подписали контракт с новым клубом сроком на один год.

Футболисты известны по выступлениям за каменскую «Сталь» в украинской Премьер-лиге в сезоне 2017/18. Копытов сыграл 19 матчей, отметившись двумя голами. Хоцяновский провел в УПЛ 14 поединков, забил один мяч.

Летом 2018 года Дмитрий Копытов и Артем Хоцяновский подписали контракты с «Динамо», но выступали только за команду киевлян U-21.