В Саудовской Аравии тренера уволили из-за записи в соцсетях

Новости спорта: Мидо нагрубил фанату своего клуба в Twitter.

Руководство клуба из Саудовской Аравии Аль-Вахда приняло решение уволить наставника команды Мидо после его агрессивного поста в соцсети.

Как сообщает Daily Mail, тренер написал оскорбительный пост в Twitter в отношении фаната, который вежливо попросил египтянина уйти в отставку.

В ответ на просьбу Мидо нагрубил болельщику, использовав слово, которое в Саудовской Аравии считается ужасным оскорблением.

Мидо заявил, что его аккаунт был взломан, но это не спасло 36-летнего специалиста от увольнения.

Ранее сообщалось, что тренера Реала-U18 уволили из-за того, что он критиковал основной состав.