В Саудовской Аравии тренера уволили из-за записи в соцсетях

Руководство клуба из Саудовской Аравии Аль-Вахда приняло решение уволить наставника команды Мидо после его агрессивного поста в соцсети.
Как сообщает Daily Mail, тренер написал оскорбительный пост в Twitter в отношении фаната, который вежливо попросил египтянина уйти в отставку.
В ответ на просьбу Мидо нагрубил болельщику, использовав слово, которое в Саудовской Аравии считается ужасным оскорблением.
Мидо заявил, что его аккаунт был взломан, но это не спасло 36-летнего специалиста от увольнения.
Ранее сообщалось, что тренера Реала-U18 уволили из-за того, что он критиковал основной состав.