У футболиста Наполи диагностировали свиной грипп

Новости спорта: Полузащитник "Наполи" Фабиан Руис не сможет сыграть против "Ромы" в Серии А после того, как заболел свиным гриппом.

По информации Il Mattino, проблемы с дыханием после обращения Фабиана в больницу, были вызваны приступом вируса H1N1.

Несмотря на то, что испанец покинул больницу, он будет находиться вдалеке от команды, чтобы болезнь не распространилась среди футболистов.

"Вирус H1N1 - это настоящая патология, которая существует уже более 10 лет, - рассказал изданию эксперт по инфекционным заболеваниям. - Это может вызвать сердечно-легочные осложнения. Этот вирус поражает миллионы людей каждый год".

Напомним, что 22-летний футболист из-за гриппа не сыграл за "Наполи" в прошлые выходные с "Удинезе". Этот поединок неаполитанцы выиграли 4:2.