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Караваев: Удача могла повернуться к нам лицом, когда был момент у Мораеса

Караваев: Удача могла повернуться к нам лицом, когда был момент у Мораеса
09:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФФУ

Новости спорта: Защитник сборной Украины считает, что в Лиссабоне мы могли и выиграть.

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал результат матча отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Португалии (0:0). Об этом сообщает телеканал «Футбол 1».

«Были ошибки, но тренер просил нас быть единой командой, и это у нас получилось. У каждого в глазах была искра, все хотели выиграть. Удача могла повернуться к нам лицом, когда был момент в Мораеса. Но и ничья с действующим чемпионом Европы - хороший результат.

Португалия - Украина: обзор матча (Видео)

С Люксембургом мы обязаны сыграть с еще большей мотивацией. Когда показываешь хорошую игру и приобретаешь положительный результат, то должна появляться уверенность. Найдем еще большую мотивацию и сыграем еще лучше», - сказал Караваев.

После ничьи с действующими чемпионами Европы сборная Украины проведет следующую игру отбора на Евро-2020 уже 25 марта в Люксембурге. Начало встречи в 21:45.

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Сборная Украины, Евро-2020, Новости футбола, Александр Караваев.
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