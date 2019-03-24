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Срна продлил контракт с Кальяри

Срна продлил контракт с Кальяри
05:43 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Хорватский фулбек убедил руководство клуба в своей полезности для команды.

Экс-капитан «Шахтера» Дарио Срна, который минувшим летом после завершения срока действия контракта с «горняками» перешел в «Кальяри», вероятнее всего, следующий сезон также проведет в этом итальянском клубе.

Руководство «Кальяри» довольно игрой Срны и отдачей от него, а потому в ближайшие недели намерено активировать опцию пролонгации контракта хорвата на один сезон.

Нынешний контракт 36-летнего хорвата рассчитан до 30 июня 2019 года, однако изначально в нем содержалась опция о возможном продлении еще на один год при взаимном согласии сторон.

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В нынешнем розыгрыше Серии А на счету Срны 21 матч, в которых он отличился 4 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Дарио Срна в ближайшее время не собирается возвращаться в «Шахтер».

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ФК Шахтер, ФК Кальяри, Футбол, Дарио Срна, Новости футбола.
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