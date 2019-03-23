Денисов рассказал, кто будет транслировать матчи АПЛ в следующем сезоне

Новости спорта: ТК Футбол не захотели платить требуемую сумму за трансляции матчей английского чемпионата.

Директор телеканалов Футбол 1 и Футбол 2 Александр Денисов подтвердил, что компания Setanta купила права на показ матчей английской Премьер-лиги.

«Думаю, перелом начался прошлой осенью. Тогда состоялся очередной тендер по правам на матчи английской Премьер-лиги, и после того как мы отказались платить ту сумму, которую хотел правообладатель, они остались свободными. В итоге, их подобрала Setanta», — цитирует Денисова Terrikon.com.

Пока что Setanta не вещает в Украине, но собирается запуститься к новому сезону. Работать телеканал будет на украинском языке. Что будет показывать Setanta еще, кроме АПЛ, пока неизвестно.

Телекомпания Setanta не подала заявку на участие в тендере на покупку прав на предстоящие сезоны в УПЛ.

Компания Setanta еще с 2012 года работает на русском языке на некоторые пост-советские страны. Ранее вещание велось из Дублина, но с осени 2018 года оно ведется из Киева.

ТК Футбол показывал Чемпионат Англии с 2010-го года.