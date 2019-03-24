Шевченко: Самое сложное - это понять, что я тренер, а не игрок

Новости спорта: Главный тренер Андрей Шевченко признался, что ему было сложно принять, что он тренер, а не игрок.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что видит несколько путей развития своей команды и чувствует себя наставником, хотя ему и сложно понять, что он уже не игрок.

"Самое сложное - это понять, что я тренер, а не игрок. Да, сейчас я на 100 процентов чувствую себя наставником. Я рассуждаю и веду себя иначе, чем в прошлом. Я сосредоточен на своей команде, у меня есть много мыслей по поводу дальнейшего развития сборной. А еще я стал спать меньше", - цитирует Шевченко Tuttosport.

Ранее Шевченко сказал, что Криштиану Роналду выглядит моложе, чем есть на самом деле.