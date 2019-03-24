Скачать
Понедельник, 25.03.2019
С днем рождения, чемпион: Владимиру Кличко исполнилось 43 года
С днем рождения, чемпион: Владимиру Кличко исполнилось 43 года
Люксембург - Украина: когда и где смотреть матч отбора на Евро-2020
Люксембург - Украина: когда и где смотреть матч отбора на Евро-2020
Гвоздик отправился в США на бой с Нгумбу
Гвоздик отправился в США на бой с Нгумбу
Отбор на Евро-2020: расписания матчей 25 марта
Отбор на Евро-2020: расписания матчей 25 марта

Шевченко: Люксембург - команда, которая заслуживает уважения

Шевченко: Люксембург - команда, которая заслуживает уважения
20:45 Вс, 24 Март 2019 Телеграф football.ua

Новости спорта: Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко — о предстоящем матче против Люксембурга.

Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов, а также подтвердил, что Марлос и Артем Кравец получили травмы и отправились в Киев. 

"Мораес в основе? С выбором состава мы определимся в день игры. Сегодня пройдет подготовительное тренировки, посмотрим, как ребята восстанавливаются. У нас есть потери – у Марлоса и Артема Кравца небольшие повреждения, поэтому они поехали в Киев и не готовятся к завтрашней игре. В общем, команда чувствует себя нормально. Проведем еще одну тренировку в качестве проверки".

"Мотивация? У нас всегда повышенная мотивация. Мы понимаем, что для выхода из группы не должны терять очки. Ехали с таким настроением и в Португалии, и в Люксембург. В завтрашнем матче важно добиться победы. Но Люксембург — команда, которая заслуживает уважения. Мы смотрели ее матчи. За последние несколько лет эта сборная достигла успеха, она умеет играть в футбол".

"Ротация? Как я уже говорил, в следующем поединке отбора однозначно будут изменения в составе. Наша задача — оптимально подойти к игре в плане физической формы игроков. В матче с Португалией футболисты атаки выполнили много работы, поэтому мы должны оценить их состояние. Те исполнители, которые будут в лучшей готовности, завтра выйдут на поле".

"Мне очень импонируют команды, которые, несмотря на нехватку качественных игроков, пытаются исповедовать комбинационный футбол, играть креативно. Люксембург — одна из таких сборных".

"Лунин в основе? Повторюсь, сегодня у нас будет тренировка, после которой мы определим состав на игру. В нашей команде каждый футболист из заявки может появиться в старте", — сказал Андрей Шевченко.

Португалия - Украина: обзор матча (Видео)

Матч Люксембург – Украина состоится 25 марта в 21:45.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, ФФУ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Игрок сборной Грузии спас жизнь швейцарскому футболисту
02 Отбор Евро-2020: результаты всех матчей 24 марта
03 Гвоздик отправился в США на бой с Нгумбу
04 Фонсека: Сборная Украины колоссально изменилась за последние годы
05 С днем рождения, чемпион: Владимиру Кличко исполнилось 43 года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь