Шевченко: Люксембург - команда, которая заслуживает уважения

Новости спорта: Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко — о предстоящем матче против Люксембурга.

Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов, а также подтвердил, что Марлос и Артем Кравец получили травмы и отправились в Киев.

"Мораес в основе? С выбором состава мы определимся в день игры. Сегодня пройдет подготовительное тренировки, посмотрим, как ребята восстанавливаются. У нас есть потери – у Марлоса и Артема Кравца небольшие повреждения, поэтому они поехали в Киев и не готовятся к завтрашней игре. В общем, команда чувствует себя нормально. Проведем еще одну тренировку в качестве проверки".

"Мотивация? У нас всегда повышенная мотивация. Мы понимаем, что для выхода из группы не должны терять очки. Ехали с таким настроением и в Португалии, и в Люксембург. В завтрашнем матче важно добиться победы. Но Люксембург — команда, которая заслуживает уважения. Мы смотрели ее матчи. За последние несколько лет эта сборная достигла успеха, она умеет играть в футбол".

"Ротация? Как я уже говорил, в следующем поединке отбора однозначно будут изменения в составе. Наша задача — оптимально подойти к игре в плане физической формы игроков. В матче с Португалией футболисты атаки выполнили много работы, поэтому мы должны оценить их состояние. Те исполнители, которые будут в лучшей готовности, завтра выйдут на поле".

"Мне очень импонируют команды, которые, несмотря на нехватку качественных игроков, пытаются исповедовать комбинационный футбол, играть креативно. Люксембург — одна из таких сборных".

"Лунин в основе? Повторюсь, сегодня у нас будет тренировка, после которой мы определим состав на игру. В нашей команде каждый футболист из заявки может появиться в старте", — сказал Андрей Шевченко.

Матч Люксембург – Украина состоится 25 марта в 21:45.