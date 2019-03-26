Мбаппе превзошел достижение Бензема

Новости спорта: Килиан провел уже 30 игр за сборную Франции.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе установил новый рекорд национальной команды в матче отбора на Евро-2020 с Исландией (4:0).

Форвард в возрасте 20 лет и 3 месяца стал самым молодым французом, достигшим отметки в 30 матчей за сборную. Ранее рекорд принадлежал нападающему Реала Кариму Бензема, сыгравшему 30 матчей к 22 годам.

Напомним, Мбаппе выступает за сборную с 2017 года. На его счету 12 голов в 30 матчах.

Ранее сообщалось, что Килиан может перебраться из ПСЖ в Реал уже в ближайшее время. Футболист уже даже уведомил мадридский клуб о желаемом размере зарплаты.