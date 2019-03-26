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Отбор Евро-2020: Финляндия обыграла Армению

Отбор Евро-2020: Финляндия обыграла Армению
21:07 Вт, 26 Март 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Сборная Армении проиграла Финляндии в матче отборочного турнира Евро-2020.

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Армении принимала национальную команду Финляндии. Встреча состоялась на республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 14-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Финляндии Фредрик Йенсен. Преимущество финской национальной команды в счёте удвоил хавбек Пюрю Сойри, отправивший мяч в ворота сборной Армении на 78-й минуте.

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Сборная Финляндии набрала три очка и занимает 4-е место в турнирной таблице группы J. Национальная команда Армении (0) — на последнем, 6-м месте в таблице. В первом матче армянская сборная уступила Боснии и Герцеговине (1:2), а Финляндия проиграла Италии (0:2).

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Сборная Армении, Евро-2020, Новости футбола, Сборная Финляндии.
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