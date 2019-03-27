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Серхио Рамос повторил выдающийся рекорд Касильяса

Серхио Рамос повторил выдающийся рекорд Касильяса
14:22 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Защитник Реала догнал вратаря по количеству побед за национальную команду.

В рамках 2-го тура отбора на Евро-2020 сборная Испании благодарю дублю Альваро Мораты спокойно переиграла сборную Мальты (2:0).

По информации Opta, особенным этот матч стал для защитника "фурии рохи" Серхио Рамоса. Он одержал 121-ю победу в футболке национальной команды и таким образом повторил рекорд, который принадлежал Икеру Касильясу.

Отметим, что Касильяс добился этого показателя за 167 матчей, Рамос же пока провел 162 поединка.

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Ранее сообщалось, что игроки сборной Испании посвятили победу над Мальтой Луису Энрике и его семье.

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Сборная Испании, Серхио Рамос, Евро-2020, Новости спорта.
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