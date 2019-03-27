Серхио Рамос повторил выдающийся рекорд Касильяса

Новости спорта: Защитник Реала догнал вратаря по количеству побед за национальную команду.

В рамках 2-го тура отбора на Евро-2020 сборная Испании благодарю дублю Альваро Мораты спокойно переиграла сборную Мальты (2:0).

По информации Opta, особенным этот матч стал для защитника "фурии рохи" Серхио Рамоса. Он одержал 121-ю победу в футболке национальной команды и таким образом повторил рекорд, который принадлежал Икеру Касильясу.

Отметим, что Касильяс добился этого показателя за 167 матчей, Рамос же пока провел 162 поединка.

Ранее сообщалось, что игроки сборной Испании посвятили победу над Мальтой Луису Энрике и его семье.