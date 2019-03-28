Защитник Баварии заинтересовал Барселону

Защитник Баварии Давид Алаба попал в сферу интересов Барселоны, информирует издание France Football.
Барселона хочет укрепить линию обороны следующим летом и попытается приобрести австрийского фулбека.
Алаба рискует утратить место в стартовом составе Баварии после трансфера Лукаса Эрнандеса и задумывается над уходом из немецкого клуба.
В текущем сезоне 26-летний игрок провел 34 поединка в футболке "красных", отличившись двумя голами и пятью ассистами.
Действующий контракт Алабы с Баварией рассчитан до июня 2021 года.