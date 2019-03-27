Интер нацелился на футболиста Барселоны

Новости спорта: "Нерадзурри" видят в футболисте перспективу.

Как сообщает Corriere dello Sport, Интер заинтересован в приобретении игрока Барселоны Малкома. По информации издания, руководство «нерадзурри» желает подписать атакующего полузащитника и считает бразильца отличным вариантом.

Вспомним, что Малком стал игроком Барселоны минувшим летом, перейдя из Бордо за 41 миллион евро. Впрочем, закрепиться в составе «блаугранас» молодому бразильцу так и не удалось.

Также отмечается, что, кроме Малкома, в шорт-лист Интера попали Федерико Кьеза из Фиорентины, Родриго де Пауль из Удинезе и Стевен Бергвейн из ПСВ.