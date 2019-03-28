Коноплянка догнал Ярмоленко по количеству матчей за сборную Украины

Новости спорта: Евгений Коноплянка догнал Андрея Ярмоленко в реестре гвардейцев футбольной сборной Украины.

Матч отбора Евро-2020 против Люксембурга (2:1) стал для полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки 80-м в футболке национальной команды.

По этому показателю хавбек немецкого "Шальке" догнал атакующего полузащитника английского "Вест Хэм Юнайтед" Андрея Ярмоленко, сообщает официальный сайт ФФУ.

Теперь в реестре гвардейцев сборной Украины эти игроки делят между собой седьмое и восьмое места. Впереди расположились Андрей Пятов (87 поединков за сборную), Александр Шовковский (92), Олег Гусев (98), Руслан Ротань (100), Андрей Шевченко (111) и Анатолий Тимощук (144).