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Отбор на Евро-2020: Украина может потребовать техническое поражение для Люксембурга

Отбор на Евро-2020: Украина может потребовать техническое поражение для Люксембурга
15:32 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: После первых матчей национальной команды Украины на отборочном турнире Евро-2020 разгорелся скандал из-за якобы нарушений в процедуре натурализации нападающего сборной Украины Жуниора Мораеса.

Напомним, Португалия и Люксембург опротестовали результаты своих поединков против команды Украины за участие в этих играх Мораеса. Теперь в подобную "ловушку" попал и сам Люксембург, сообщает SovSport.

В составе сборной Люксембурга два матча на отборочном турнире сыграл португальский полузащитник Жерсон Родригеш. В первой игре (против Литвы, 2:1) хавбек забил победный гол в чужие ворота, в ответной (с Украиной, 1:2) – в свои.

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Источник утверждает, что Родригеш переехал в Люксембург в 2013 году, однако с августа 2017-го он выступает за пределами этой страны.

Таким образом, есть сомнения, что португалец на протяжении пяти лет жил в Люксембурге и может полноценно выступать за сборную. По регламенту ФИФА, натурализация португальца незаконна в той же степени, что и натурализация Мораеса.

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Причем, если украинец нарушил закон только сейчас (когда дебютировал за Украину), то Родригеш нарушает с марта 2017 года, когда впервые сыграл за Люксембург (против Франции).

Теперь протест на люксембуржцев могут подавать как украинцы, так и литовцы.

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Сборная Украины, ФФУ, Футбол, Евро-2020, Новости футбола, Сборная Люксембурга, Отбор на Евро-2020, Жерсон Родригеш.
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