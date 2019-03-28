Мольде получит компенсацию за уход Сульшера в Манчестер Юнайтед

Новости спорта: Кроме того, норвежский клуб проведет товарищеский матч с Красными дьяволами.

Управляющий директор Мольде Ойстен Нирланд заявил, что норвежский клуб получит денежную компенсацию от Манчестер Юнайтед за то, что Оле-Гуннар Сульшер стал полноценным тренером команды с Олд Траффорд. Изначально норвежец должен был вернуться на пост главного тренера Мольде по окончании сезона.

"Мольде получит компенсацию, но мы еще не согласовали сумму. Мы контактировали с Эдом Вудвордом [исполнительным директором МЮ], после того как Оле сообщил нам о своем решении", — цитирует Нирланда VG.

Также Манчестер Юнайтед может провести товарищеский матч против Мольде, сообщает The Times. Таким образом, МЮ хочет отблагодарить норвежский клуб за то, что тот не препятствовал уходу Сульшера.

Сульшер сменил на этом посту Жозе Моуриньо в конце прошлого года после серии неудачных результатов. Под руководством 46-летнего менеджера команда существенно улучшила свое положение в чемпионате, а также прошла в 1/4 финала Лиги чемпионов, где встретится с Барселоной. Кроме того, с Сульшером МЮ выдал серию из восьми побед подряд и 11 матчей без поражений.

После 30 туров Манчестер Юнайтед занимает 5-е место в чемпионате Англии. В активе команды 58 очков. В матче следующего тура МЮ сыграет против Уотфорда.