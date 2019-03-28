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Шахтер готовится к матчам с Александрией и Динамо в боевом составе

Шахтер готовится к матчам с Александрией и Динамо в боевом составе
18:36 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: "Шахтер" готовится к центральному матчу 23-го тура украинской Премьер-лиги с "Александрией".

К двум предстоящим поединкам, которые состоятся на следующей неделе, "горняки" готовятся в отличном настроении. Сперва "Шахтер" отправится в гости к "Александрии", занимающей третью строку в турнирной таблице УПЛ, а затем в Харькове примет "Динамо" в 1/4 финала Кубка Украины.

Утренняя сессия прошла в облегченном формате. Паулу Фонсека разделил игроков на группы, и они участвовали в командных в эстафетах. Завтра у футболистов выходной. "Шахтер" возобновит тренировки в субботу, 30-го марта.

Ващук: Любой матч Шахтера и Динамо можно назвать финальным

Поединок 23-го тура УПЛ "Александрия" — "Шахтер" состоится в среду, 3-го апреля. Матч 1/4 финала Кубка Украины "Шахтер" — "Динамо" пройдет в воскресенье, 7-го апреля.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, ФК Александрия, Кубок Украины, УПЛ, Новости футбола.
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