УЕФА наказал Шахтер за поведение болельщиков в матче с Айнтрахтом

Новости спорта: УЕФА наказал Шахтер за неправомерные действия фанатов в домашнем матче Лиги Европы с Айнтрахтом.

УЕФА обязал Шахтер закрыть 13 сектор на следующий еврокубковый матч из-за расистских проявлений со стороны фанатов "горняков" во время поединка 1/16 финала Лиги Европы против Айнтрахта (2:2).

Таким образом, Шахтер должен будет вывесить баннер "#EqualGame", который займет весь 13 сектор. Кроме этого, Шахтер наказан денежным штрафом в 10 тысяч долларов за использование пиротехники на трибунах ОСК Металлист.

Также в УЕФА открыли дисциплинарное дело против киевского Динамо, однако вердикт пока не был вынесен.