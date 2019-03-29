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Сульшер рассказал о трансферных планах МЮ

Сульшер рассказал о трансферных планах МЮ
07:24 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Оле-Гуннар планирует оформить все трансферы до старта предсезонки.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер рассказал о трансферных задачах клуба на ближайшее лето.

"Вы можете увидеть, что пресса часто приписывает к различным футболистам интерес нашего клуба. Я могу сказать, что много агентов игроков связывались с руководством Юнайтед и говорили, что их подопечные желают перебраться в нашу команду.

Планируем хорошо поработать в летнее трансферное окно. Хотелось бы, чтобы нам удалось оформить все трансферы до старта предсезонной подготовки", - приводит слова норвежского специалиста Sky Sports.

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Манчестер Юнайтед занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 58 очков в 30 матчах.

Напомним, 28 марта Сульшер подписал с клубом полноценный контракт сроком на три года.

Ранее норвежский канал показал, как Сульшер подписывал контракт с МЮ сценой из Хоббита.

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Футбол, МЮ, Новости футбола, Уле-Гуннар Сульшер.
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