Сульшер рассказал о трансферных планах МЮ

Новости спорта: Оле-Гуннар планирует оформить все трансферы до старта предсезонки.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер рассказал о трансферных задачах клуба на ближайшее лето.

"Вы можете увидеть, что пресса часто приписывает к различным футболистам интерес нашего клуба. Я могу сказать, что много агентов игроков связывались с руководством Юнайтед и говорили, что их подопечные желают перебраться в нашу команду.

Планируем хорошо поработать в летнее трансферное окно. Хотелось бы, чтобы нам удалось оформить все трансферы до старта предсезонной подготовки", - приводит слова норвежского специалиста Sky Sports.

Манчестер Юнайтед занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 58 очков в 30 матчах.

Напомним, 28 марта Сульшер подписал с клубом полноценный контракт сроком на три года.

Ранее норвежский канал показал, как Сульшер подписывал контракт с МЮ сценой из Хоббита.