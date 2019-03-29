Скачать
Пятница, 29.03.2019
Швед признан лучшим игроком февраля и марта в УПЛ
Швед признан лучшим игроком февраля и марта в УПЛ
Усик переходит в супертяжелый вес и будет драться с Такамом
Усик переходит в супертяжелый вес и будет драться с Такамом
Ломаченко хочет провести большой бой с Дэвисом
Ломаченко хочет провести большой бой с Дэвисом
Определен лучший гол в истории Барселоны (Видео)
Определен лучший гол в истории Барселоны (Видео)

Роналду пропустит матч с Аяксом в Лиге чемпионов

Роналду пропустит матч с Аяксом в Лиге чемпионов
07:46 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Лидер Ювентуса получил травму в матче сборных и пропустит игру против Аякса в Лиге чемпионов.

Нападающий сборной Португалии и итальянского Ювентуса Криштиану Роналду может пропустить первый четвертьфинальный матч против Аякса в Лиге Чемпионов.

"Сегодня в Турине 34-летний нападающий прошел еще одно медицинское обследование. Его итоги официально объявлены не были. Однако известно, что португалец точно пропустит ближайшие две игры чемпионата Италии - с Эмполи и Кальяри, а также, с большой долей вероятности, встречу 31-го тура Серии А с Миланом", - сообщает La Gazzetta dello Sport.

Стали известны подробности травмы Исмаили

Роналду получил травму в матче Португалия - Сербия в квалификации к Евро 2020.

Напомним, ранее Роналду прокомментировал свою травму.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Определен лучший гол в истории Барселоны (Видео)
02 Усик переходит в супертяжелый вес и будет драться с Такамом
03 Ломаченко хочет провести большой бой с Дэвисом
04 Хацкевич о подготовке Динамо ко второй части чемпионата Украины
05 Промоутер: Гвоздик - самый умный боксер из тех, с кем мне приходилось работать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь