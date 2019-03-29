Роналду пропустит матч с Аяксом в Лиге чемпионов

Новости спорта: Лидер Ювентуса получил травму в матче сборных и пропустит игру против Аякса в Лиге чемпионов.

Нападающий сборной Португалии и итальянского Ювентуса Криштиану Роналду может пропустить первый четвертьфинальный матч против Аякса в Лиге Чемпионов.

"Сегодня в Турине 34-летний нападающий прошел еще одно медицинское обследование. Его итоги официально объявлены не были. Однако известно, что португалец точно пропустит ближайшие две игры чемпионата Италии - с Эмполи и Кальяри, а также, с большой долей вероятности, встречу 31-го тура Серии А с Миланом", - сообщает La Gazzetta dello Sport.

Роналду получил травму в матче Португалия - Сербия в квалификации к Евро 2020.

Напомним, ранее Роналду прокомментировал свою травму.