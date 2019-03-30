Коутиньо хочет покинуть Барселону

Новости спорта: На футболиста сборной Бразилии претендуют МЮ и Челси.

По информации Sunday Express, вингер Барселоны Филиппе Коутиньо намеревается покинуть Камп Ноу ближайшим летом из-за отсутствия должной игровой практики, что привело к ухудшению формы футболиста.

О своих планах футболист сообщил товарищам в сборной Бразилии во время международного вызова.

На Коутиньо претендует Манчестер Юнайтед, а также Челси, у которого трансферный бан на ближайших два окна, но, видимо, "аристократы" не теряют надежд, что трансферный бан будет отменен.

В текущем сезоне 26-летний вингер принял участие в 41 матче за каталонцев, в среднем проводя на поле более 60 минут. Футболист отметился 9 голами и 5 ассистами.