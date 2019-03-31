Скачать
Воскресенье, 31.03.2019
Гвоздик - Нгумбу: анонс боя 31 марта
Гвоздик - Нгумбу: анонс боя 31 марта
Где и когда смотреть бой Гвоздик - Нгумбу
Где и когда смотреть бой Гвоздик - Нгумбу
Мейвезер готов вернуться на ринг: названы потенциальные соперники
Мейвезер готов вернуться на ринг: названы потенциальные соперники
Шпилька отказался от боя с Усиком
Шпилька отказался от боя с Усиком

Моуриньо может возглавить Баварию

Моуриньо может возглавить Баварию
02:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Португальского тренера, отказавшего нескольким клубам, якобы хотят пригласить боссы "Баварии".

Знаменитый португальский специалист Жозе Моуриньо может летом стать новым главным тренером мюнхенской "Баварии". По информации Footmercato, руководство "Баварии" рассматривает кандидатуру Моуринью в качестве замены нынешнему главному тренеру команды Нико Ковачу. Как отмечается, боссы мюнхенского клуба на протяжении последних лет неоднократно интересовались возможностью пригласить португальца, но он был занят в других командах.

Моуриньо остается без работы с декабря 2018 года, когда был отправлен в отставку с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед". Португалец известен по успешной работе с "Порту" (2002-2004), лондонским "Челси" (2004-2007 и 2013-2015), миланским "Интером" (2008-2010) и мадридским "Реалом" (2010-2013).

Ривалдо: Мбаппе не стоит €280 млн

Ранее в марте сам Жозе Моуринью рассказал, когда вернется к тренерской работе. "Я не работаю тренером уже три с половиной месяца, но готовлюсь к возвращению. Я хочу вернуться к этому в июне. И я точно знаю, чего не хочу, поэтому отклонил уже три-четыре предложения. И хочу определенный стиль работы и надеюсь получить это", – сказал "Особенный".

В феврале стало известно, что "Манчестер Юнайтед" заплатил уволенному Моуринью 22 миллиона евро. Португальский специалист был отправлен в отставку из-за плохих результатов команды и получил серьезную денежную выплату.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бавария, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Жозе Моуриньо, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Где и когда смотреть бой Гвоздик - Нгумбу
02 Кролла назвал главные "козыри" Ломаченко
03 Месси принес победу Барселоне в каталонском дерби
04 Мотор проиграл Виве Кельце и вылетел из Лиги чемпионов
05 Месси повторил рекорд легендарного футболиста Реала
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь