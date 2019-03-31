Моуриньо может возглавить Баварию

Знаменитый португальский специалист Жозе Моуриньо может летом стать новым главным тренером мюнхенской "Баварии". По информации Footmercato, руководство "Баварии" рассматривает кандидатуру Моуринью в качестве замены нынешнему главному тренеру команды Нико Ковачу. Как отмечается, боссы мюнхенского клуба на протяжении последних лет неоднократно интересовались возможностью пригласить португальца, но он был занят в других командах.
Моуриньо остается без работы с декабря 2018 года, когда был отправлен в отставку с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед". Португалец известен по успешной работе с "Порту" (2002-2004), лондонским "Челси" (2004-2007 и 2013-2015), миланским "Интером" (2008-2010) и мадридским "Реалом" (2010-2013).
Ранее в марте сам Жозе Моуринью рассказал, когда вернется к тренерской работе. "Я не работаю тренером уже три с половиной месяца, но готовлюсь к возвращению. Я хочу вернуться к этому в июне. И я точно знаю, чего не хочу, поэтому отклонил уже три-четыре предложения. И хочу определенный стиль работы и надеюсь получить это", – сказал "Особенный".
В феврале стало известно, что "Манчестер Юнайтед" заплатил уволенному Моуринью 22 миллиона евро. Португальский специалист был отправлен в отставку из-за плохих результатов команды и получил серьезную денежную выплату.