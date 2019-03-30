Новости спорта: Скандальный агент Мино Райола летом может организовать очередной мегатрансфер.

Агент Поля Погба Мино Райола помирился с Реалом, утверждает Marca. Кроме того, Райола в телефонном разговоре с клубом сообщил, что Погба хочет перейти в Реал.

Реалу придется серьезно потратиться, чтобы убедить Манчестер Юнайтед отпустить игрока, купленного у Ювентуса за 104 миллиона евро.

Реал может потратить этим летом около 500 миллионов евро на трансферы. Кроме Погба, трансферными целями мадридцев являются вингер Челси Эден Азар и нападаюший ПСЖ Килиан Мбаппе.

26-летний Погба в нынешнем сезоне сыграл в 37 матчах во всех турнирах за Манчестер Юнайтед, отметившись 14 голами и 10 ассистами.