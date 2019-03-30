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Пилот самолета Эмилиано Салы был дальтоником

Пилот самолета Эмилиано Салы был дальтоником
16:36 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Стала известна еще одна шокирующая деталь трагедии.

В ходе расследования обстоятельств авиакатастрофы, в которой погибли форвард "Кардифф Сити" Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон, стала известна еще одна шокирующая деталь.

По информации BBC, Ибботсон был дальтоником. Пилотам с данным недугом запрещено летать в темное время суток из-за проблем с различением цветов.

"Дальтонизм лишает пилота возможности осуществлять ночные рейсы, потому что способность различать красный и зеленый свет в темноте — ключевой момент", - сообщает источник.

Напомним, ранее сообщалось, что Ибботсон не имел необходимой лицензии для того злополучного полета 21 января.

Напомним, Месси назвал лучших футболистов мира.

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Самолет, Футбол, Новости футбола, Эмилиано Сала.
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