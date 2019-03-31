Марсело передумал покидать Реал

Новости спорта: Защитник Реала Марсело хочет остаться в королевском клубе.

Как утверждает AS, после возвращения на пост главного тренера Зинедина Зидана, Марсело теперь хочет остаться в Мадриде.

В последнее время вокруг левого защитника сборной Бразилии ходили слухи про его уход в "Ювентус". Причиной этого были разногласия с прошлым наставником "Реала" Солари и желание воссоединиться с бывшим многолетним партнером по команде - Криштиану Роналду. Напомним, что 34-летний португалец переехал в Турин летом 2018 года.

В нынешнем сезоне Марсело провел 26 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.