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Марсело передумал покидать Реал

Марсело передумал покидать Реал
14:30 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Защитник Реала Марсело хочет остаться в королевском клубе.

Как утверждает AS, после возвращения на пост главного тренера Зинедина Зидана, Марсело теперь хочет остаться в Мадриде.

В последнее время вокруг левого защитника сборной Бразилии ходили слухи про его уход в "Ювентус". Причиной этого были разногласия с прошлым наставником "Реала" Солари и желание воссоединиться с бывшим многолетним партнером по команде - Криштиану Роналду. Напомним, что 34-летний португалец переехал в Турин летом 2018 года.

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В нынешнем сезоне Марсело провел 26 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

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ФК Реал, Футбол, Марсело, Новости футбола.
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