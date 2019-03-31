Юношеская сборная Украины не поедет на Евро-2019

Новости спорта: Футболисты юношеской сборной Украины (возраст игроков до 17 лет) не сыграют в финальной части чемпионата Европы 2019 года.

Это стало известно в воскресенье, 31 марта, после матчей третьего, заключительного тура элитного раунда отбора, проходившего в Коловрэ (Швейцария).

В решающем противостоянии за место на Евро-2019 "сине-желтые" уступили команде Испании - 0:1. Единственный мяч на последней минуте встречи забил Беньят Туррьентес.

В другом поединке греки со счетом 2:0 победили сверстников из Косово и вслед за испанцами одержали вторую от отборочной группы 5 путевку в финальную часть чемпионата Европы, который пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии.

Напомним, "сине-желтые" начали турнир победой над Косово (2:0), а во втором матче уступили Греции (0:1). Итоговое положение команд в группе 5: Испания - 9 очков, Греция - 6, Украина - 3, Косово - 0.