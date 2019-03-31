Выборы Президента 2019
Скачать
Воскресенье, 31.03.2019
Гвоздик - Нгумбу: выводы после боя
Гвоздик - Нгумбу: выводы после боя
Гвоздик - Нгумбу. Видео боя
Гвоздик - Нгумбу. Видео боя
Гол-шедевр Месси со штрафного - в обзоре матча Барселона - Эспаньол (Видео)
Гол-шедевр Месси со штрафного - в обзоре матча Барселона - Эспаньол (Видео)
Усик - Такам: названы ориентировочные даты боя
Усик - Такам: названы ориентировочные даты боя

Ужасный ляп вратаря Милана Доннаруммы на 33-й секунде матча (Видео)

Ужасный ляп вратаря Милана Доннаруммы на 33-й секунде матча (Видео)
18:16 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча 29-го тура чемпионата Италии по футболу Сампдория - Милан.

Милан на выезде уступил Сампдории в матче 29-го тура Серии А.

Дефрель вывел генуэзцев вперед уже на 33-й секунде отчетного поединка. Вину за пропущенный мяч можно полностью возложить на плечи вратаря "россонери" Джанлуиджи Доннаруммы.

Гол-шедевр Месси со штрафного - в обзоре матча Барселона - Эспаньол (Видео)

20-летний голкипер получил пас от Алессио Романьйолли и пытался в одно касание вернуть ему мяч, но промахнулся и позволил нападающему Сампдории, как выяснилось позже, забить победный мяч. Интересно, что Милан пропустил самый быстрый гол как минимум с 2005 года – с тех пор как Opta собирает статистику.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Милан, Серия А, Футбол, ФК Сампдория, Видео, Новости футбола, Сампдория - Милан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик - Нгумбу: события боя
02 Гвоздик на отказе Нгумбу защитил чемпионский титул WBС
03 Где и когда смотреть бой Гвоздик - Нгумбу
04 Уорд прокомментировал победу Гвоздика над Нгумбу
05 Кролла назвал главные "козыри" Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь