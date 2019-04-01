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Коринтианс собирается арендовать бразильца Шахтера

Коринтианс собирается арендовать бразильца Шахтера
17:13 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: В ближайшее время Веллингтон Нем может отправиться на родину.

Атакующий полузащитник «Шахтера» Веллингтон Нем привлек внимание «Коринтианса». Руководство бразильского клуба планирует в ближайшие часы выйти на контакт с боссами «горняков» с целью договориться о переходе 27-летнего футболиста.

Ожидается, что «Коринтианс» арендует Веллингтона Нема на один сезон, при этом не будет платить «Шахтеру» за сделку.

Контракт Нема с «горняками» рассчитан до лета следующего года. Ранее сообщалось, что «Шахтер» готов рассмотреть предложения о переходе футболиста, так как тот не входит в планы Паулу Фонсеки.

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В нынешнем сезоне на счету Нема 10 матчей, 1 гол и 1 голевая передача в УПЛ.

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ФК Шахтер, Чемпионат Украины, Трансфер, УПЛ, Веллингтон Нем.
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