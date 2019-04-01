Официально: Динамо продало Че Че в Сан-Паулу

Новости спорта: Бразильский хавбек Че Че покидает Украину.

Бразильский клуб «Сан-Паулу» объявил о переходе центрального полузащитника «Динамо» Че Че.

Че Че подписал контракт на 4 года. О трансферной стоимости официальной информации пока нет, но есть слухи о 5 миллионах евро.

26-летний игрок перебрался в киевскую команду минувшим летом из «Палмейраса», однако футболистом основного состава стать не сумел. В нынешнем сезоне провел 16 матчей.

Отметим, что «Сан-Паулу» сейчас активно тратит деньги, а до подписания Че Че клуб оформил переход форварда Алешандре Пато.