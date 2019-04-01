Официально: Динамо продало Че Че в Сан-Паулу

Бразильский клуб «Сан-Паулу» объявил о переходе центрального полузащитника «Динамо» Че Че.
Че Че подписал контракт на 4 года. О трансферной стоимости официальной информации пока нет, но есть слухи о 5 миллионах евро.
26-летний игрок перебрался в киевскую команду минувшим летом из «Палмейраса», однако футболистом основного состава стать не сумел. В нынешнем сезоне провел 16 матчей.
Não é mentira. pic.twitter.com/Vedml5XC3y
— São Paulo FC (@SaoPauloFC) 1 апреля 2019 г.
Отметим, что «Сан-Паулу» сейчас активно тратит деньги, а до подписания Че Че клуб оформил переход форварда Алешандре Пато.