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Икарди сыграет за Интер впервые с 13 февраля

Икарди сыграет за Интер впервые с 13 февраля
14:42 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Главный тренер миланского «Интера» Лучано Спаллетти рассказал о возвращении в команду нападающего Мауро Икарди.

По словам специалиста, аргентинец сыграет с «Дженоа» в 30-м туре итальянской Серии А.

«Икарди попал в заявку. Маротта проделал отличную работу, чтобы обе стороны смогли приступить к настоящим переговорам, а не виртуальным. Теперь Мауро сможет помочь команде. Завтра он выйдет в стартовом составе. Икарди правильно отреагировал на последние события в психологическом плане, что важнее физического. Посмотрим, как долго он сможет находиться на поле. Возможно, в какой-то момент нам придётся его заменить», — приводит слова Спаллетти пресс-служба «Интера» в «Твиттере».

Икарди не выходил на поле с 13 февраля, когда «Интер» лишил его капитанской повязки. Сообщалось, что действия нерадзурри связаны с действиями агента и супруги форварда Ванды Нары, которая критиковала руководство клуба во время переговоров о новом контракте. Позднее Икарди заявил, что испытывает проблемы с коленом и из-за этого не может играть.

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Матч «Дженоа» – «Интер» состоится завтра, 3 апреля, на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе, начало – в 22:00.

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ФК Интер (Милан), Серия А, Мауро Икарди, Новости футбола.
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