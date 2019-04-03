Суаресу покорилось уникальное достижение в Ла лиге

Новости спорта: Уругвайский футболист Барселоны забил уже 129 голов в Испании.

Нападающий сборной Уругвая и каталонской Барселоны Луис Суарес, после забитого гола в ворота Вильяреала (4:4) выбился на первое место в списке лучших уругвайских бомбардиров Ла Лиги.

Для форварда, гол на 4-й компенсированной минуте стал 129-м в Барселоне. Он превзошел экс-форварда мадридского Атлетико Диего Форлана, на счету которого 128 голов.

В текущем сезоне Суарес провел 29 матчей в Ла Лиге, забил 19 голов и отдал 6 результативных передач.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона вырвала ничью у Вильяреала на последних минутах матча.