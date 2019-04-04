Конкурент Лунина готов покинуть Реал

Новости спорта: Кейлор Навас заявил, что готов уйти из "королевского" клуба.

Вратарь Реала Кейлор Навас прокомментировал свое положение в клубе после поражения от Валенсии (1:2) в матче 30-го тура чемпионата Испании.

"Если тренер скажет мне уйти, я так и сделаю. Но у меня есть контракт, пока что мое будущее связано с Реалом.

Сейчас трудное время. Год прошел не так, как ожидали, но мы должны это принять. Надеюсь, это поможет нам исправить все ошибки, чтобы в следующие несколько лет клуб получил то, что заслуживает", - приводит слова Наваса Marca.

Ранее сообщалось, что Реал определил основные трансферные цели на лето.