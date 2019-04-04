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Защитник Аякса забил забавный автогол (Видео)

Защитник Аякса забил забавный автогол (Видео)
16:20 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: В матче 28-го тура чемпионата Нидерландов Эммен – Аякс (2:5) болельщики увидели курьезное взятие ворот.

На 62-й минуте поединка Эммен – Аякс защитник гостей Николас Тальяфико отличился эпичным автоголом.

26-летний Тальяфико в одном из эпизодов нарушил неписаное правило – не отдавать мяч своему голкиперу в створ ворот. В результате вратарь Аякса Андре Онана не успел к мячу, который оказался в воротах. Не спас даже отчаянный подкат.

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Впрочем, этот курьез не помешал Аяксу одержать победу – матч завершился со счетом 5:2 в пользу амстердамцев. Аякс вышел в лидеры чемпионата, однако у ПСВ еще есть матч в запасе.

Напомним, именно Аякс помешал Динамо выйти в групповой турнир Лиги чемпионов 2018/19 (3:1 по сумме двух матчей).

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