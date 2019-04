Защитник Аякса забил забавный автогол (Видео)

На 62-й минуте поединка Эммен – Аякс защитник гостей Николас Тальяфико отличился эпичным автоголом.

26-летний Тальяфико в одном из эпизодов нарушил неписаное правило – не отдавать мяч своему голкиперу в створ ворот. В результате вратарь Аякса Андре Онана не успел к мячу, который оказался в воротах. Не спас даже отчаянный подкат.

Nicolas Tagliafico with one of the greatest own goals you'll see this season pic.twitter.com/TM7wHgUCow

— ESPN UK (@ESPNUK) 3 апреля 2019 г.