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Почему нельзя праздновать голы, делая селфи (Видео)

Почему нельзя праздновать голы, делая селфи (Видео)
14:00 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Скриншот

Новости спорта: Оказывается, что селфи после забитого гола является плохой затеей.

Курьезный эпизод произошел в игре чемпионата Марокко между командами Юссуфия Берешид и Мулудия Уджда (1:1).

На 31-й минуте игрок хозяев Мохаммад Эль-Факир вывел свою команду вперед. Следуя моде, заданной Марио Балотелли, игроки Юссуфии решили сделать селфи и запостить в Инстаграм.

Шикарный гол со штрафного - в видеообзоре матча Львов - Мариуполь

В это время гости быстро разыграли мяч с центра поля и доставили мяч в штрафную соперника. Вернувшийся защитник команды хозяев поля сбил соперника, и был назначен пенальти. Набиль Луальжи точно пробил по центру ворот и сравнял счет.

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