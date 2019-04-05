Почему нельзя праздновать голы, делая селфи (Видео)

Новости спорта: Оказывается, что селфи после забитого гола является плохой затеей.

Курьезный эпизод произошел в игре чемпионата Марокко между командами Юссуфия Берешид и Мулудия Уджда (1:1).

На 31-й минуте игрок хозяев Мохаммад Эль-Факир вывел свою команду вперед. Следуя моде, заданной Марио Балотелли, игроки Юссуфии решили сделать селфи и запостить в Инстаграм.

В это время гости быстро разыграли мяч с центра поля и доставили мяч в штрафную соперника. Вернувшийся защитник команды хозяев поля сбил соперника, и был назначен пенальти. Набиль Луальжи точно пробил по центру ворот и сравнял счет.