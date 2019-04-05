Футболист Реала Винисиус вернулся к тренировкам

Новости спорта: Молодой талант "сливочных" продолжает восстановление после травмы.

Игрок мадридского "Реала" Винисиус Жуниор провел первое занятие в индивидуальном порядке после повреждения, как сообщает AS. На тренировке "королевского" клуба бразилец занимался совместно с физиотерапевтом и выполнял в основном только беговые упражнения.

18-летний футболист повредил связки голеностопа месяц назад в матче Лиги чемпионов против "Аякса" (1:4). Возвращение игрока из лазарета ожидается в мае. Отметим, что на данный момент в стане "Реала" с травмами борются Тибо Куртуа и Маркос Льоренте, Карвахаль же вернулся в общую группу.

Ранее Винисиус говорил о том, что в 25 лет уже видит себя с Золотым мячом в руках.