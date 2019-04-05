Стало известно, почему Че Че и Буэно покинули Динамо

Новости спорта: Вице-президент киевского футбольного клуба “Динамо” Евгений Красников объяснил причины ухода бразильских футболистов Че Че и Буэно из клуба.

Евгений Красников в комментарии Tribuna.com, в частности, отметил, что разговоры о конфликте с Александром Хацкевичем не имеют оснований.

“У меня замечательные отношения с Александром Николаевичем, и эти разговоры не имеют под собой никаких оснований. Идет нормальный рабочий процесс. На протяжении всего сезона кто-то искусственно раздувает слухи о нашем якобы конфликте”, - сказал Красников.

Также вице-президент “Динамо” объяснил причины перехода бразильских футболистов Че Че и Буэно, которые почти не получали игровой практики в клубе.

“Выпускать или нет футболиста на поле решает именно главный тренер. Александр Хацкевич рассчитывал и рассчитывает на других футболистов, и это его полное право, как главного тренера. Именно поэтому "Динамо" продало Че-Че и отпустило Буэно. У нашего клуба большие цели и задачи, мы поддерживаем главного тренера в его решениях.

Возможно, нужно было учесть виденье Хацкевича как специалиста, который особое внимание уделяет игре в обороне и прессингу. По некоторым своим качествам эти игроки не вписывались в его концепцию. Главное, что клуб не потерял финансово. Если Буэно достался "Динамо" бесплатно в рамках обмена, то за Че-Че было заплачено 4.8 млн евро, а сейчас мы продали его дороже – за 5.5 млн евро.

От бразильского направления я не отказываюсь, так как считаю его самым перспективным. Я и дальше буду предлагать кандидатуры футболистов президенту и главному тренеру, а принимать решение будут они”, - отметил Красников.

Как сообщалось ранее, на днях "Динамо" прервало арендное соглашение с клубом "Сантос" по бразильскому полузащитнику Витору Буэно. Игрок вернулся в "Сантос", которому принадлежит его контракт, а оттуда на правах аренды перешел в другой бразильский клуб — "Сан-Паулу". За первую команду "Динамо" Буэно со 2 августа 2018 года провел только три матча на официальном уровне.

Ранее “Сан-Паулу” сообщил о подписании четырехлетнего контракта с бразильским полузащитником киевского “Динамо” Че Че.