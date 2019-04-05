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В Аргентине арестовали отца Месси

В Аргентине арестовали отца Месси
15:37 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Хорхе Месси сбил мотоциклиста.

Отец футболиста и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, Хорхе, столкнулся на своем автомобиле BMW M3 с мотоциклистом. Об этом сообщает TN.

Авария произошла вечером 4 апреля в аргентинском Росарио. Отец капитана сборной Аргентины был задержан для выяснения всех обстоятельств и прохождения медицинского освидетельствования.

Пострадавший был доставлен в больницу, он получил легкие травмы.

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Правоохранительные органы изучают возможность возбуждения дела против Хорхе. Он должен пройти тест на содержание алкоголя в крови, после чего будет оценено состояние его здоровья.

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