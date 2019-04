73-летний голкипер попал в Книгу рекордов Гиннеса

Вратарь израильского клуба Ирони Йегуда Исаак Хайик вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной действующий футболист. На следующей неделе голкиперу исполнится 74 года, он вышел на поле в матче одного из низших израильских дивизионов против Маккаби Рамат Ган (1:5).

Он был официально награжден сертификатом рекорда Гиннесса после окончания игры.

Isaak Hayik, 73, celebrates as he breaks the @GWR for oldest living football player - after a game with Israel's Ironi Or Yehuda soccer club, Israel @reuterspictures pic.twitter.com/Av9thmHzmn

— Derek Momodu (@DelMody) 5 апреля 2019 г.