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73-летний голкипер попал в Книгу рекордов Гиннеса

73-летний голкипер попал в Книгу рекордов Гиннеса
16:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта: Исаак Хайик вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной профессиональный футболист в истории.

Вратарь израильского клуба Ирони Йегуда Исаак Хайик вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной действующий футболист. На следующей неделе голкиперу исполнится 74 года, он вышел на поле в матче одного из низших израильских дивизионов против Маккаби Рамат Ган (1:5).

Он был официально награжден сертификатом рекорда Гиннесса после окончания игры.

Хайик побил рекорд защитника Роберта Кармоны, который в 2016 году сыграл в поединке второго уругвайского дивизиона в 54 года.

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«Готов провести еще одну игру. Это достижение — не только моя гордость, но и всего израильского спорта», — цитирует Исаака Хайика ABC.

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Книга рекордов Гиннеса, Вратарь, Голкипер, Йегуда Исаак Хайик.
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